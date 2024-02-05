Гвардиола: если кто-то хочет Холанда, то всё просто — позвоните в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем клуба Эрлинге Холанде.

«Если кто-то хочет Холанда, то всё просто! Позвоните в «Манчестер Сити» и задайте вопрос. Именно так поступаем мы, когда нам кто-то нужен. Эта ситуация ничем не сложнее…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Гвардиола высказался о возможном уходе Холанда в «Реал».