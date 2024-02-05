Гвардиола: если кто-то хочет Холанда, то всё просто — позвоните в «Ман Сити»
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«Если кто-то хочет Холанда, то всё просто! Позвоните в «Манчестер Сити» и задайте вопрос. Именно так поступаем мы, когда нам кто-то нужен. Эта ситуация ничем не сложнее…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
В нынешнем сезоне Холанд забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Гвардиола высказался о возможном уходе Холанда в «Реал».