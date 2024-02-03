Гвардиола — о возможном уходе Холанда в «Реал»: у нас нет ощущения, что он недоволен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе нападающего Эрлинга Холанда в «Реал Мадрид».

«У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне форвард забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд может перейти в «Реал Мадрид».