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AS: Холанд убеждён, что должен перейти в «Реал»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может перейти в «Реал Мадрид».

Как сообщает AS, норвежского футболиста привела к такому решению церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023, на которой лучшим игроком прошлого года был назван аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. 

По информации источника, Холанд считает необходимым переход в испанский клуб для завоевания индивидуальных наград.

В нынешнем сезоне форвард забил 19 голов и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с Килианом Мбаппе.

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