Романо: в «Реале» уверены в трансфере Мбаппе
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Как сообщает Романо в социальных сетях, если 25-летний француз решит подписать контракт со сливочными, его зарплата будет значительно ниже, предложенной в 2022 году.
По информации источника, в раздевалке мадридского клуба уверены в трансфере нападающего.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее посол ПСЖ, бывшая французская футболистка Лор Булло подтвердила переход Мбаппе в «Реал».