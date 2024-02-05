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Романо: в «Реале» уверены в трансфере Мбаппе

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Итальянский журналист Фабрицио Романо раскрыл подробности возможного трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
Романо: в «Реале» уверены в трансфере Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Романо в социальных сетях, если 25-летний француз решит подписать контракт со сливочными, его зарплата будет значительно ниже, предложенной в 2022 году.

По информации источника, в раздевалке мадридского клуба уверены в трансфере нападающего.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее посол ПСЖ, бывшая французская футболистка Лор Булло подтвердила переход Мбаппе в «Реал».

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