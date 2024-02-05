Посол ПСЖ Булло подтвердила переход Мбаппе в «Реал»
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«Довольно последовательные и серьёзные источники сказали мне, что трансфер Мбаппе в «Реал» свершившийся факт», — приводит слова Булло RMC Sport.
В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе просит «Реал» разрешить ему сыграть за сборную Франции на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.