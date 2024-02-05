Бояринцев считает Черчесова идеальным тренером для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев описал портрет идеального тренера для московского клуба.

«С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моём понимании идеальный для «Спартака» — Станислав Черчесов», — заявил Бояринцев Sport24.

Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2007.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 столичный клуб набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Ранее Бояринцев назвал трёх сильнейших легионеров в истории красно-белых.