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Бояринцев считает Черчесова идеальным тренером для «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев описал портрет идеального тренера для московского клуба.
Бояринцев считает Черчесова идеальным тренером для «Спартака»
  • РИА Новости

«С опытом побед, который что-то выиграл. С железной дисциплиной, но не самодур, чтобы не рубил с плеча. И неплохо было бы тренеру иметь спартаковское прошлое. В моём понимании идеальный для «Спартака» — Станислав Черчесов», — заявил Бояринцев Sport24.

Черчесов возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2007.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 столичный клуб набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Испанец подписал контракт до июня 2025-го.

Ранее Бояринцев назвал трёх сильнейших легионеров в истории красно-белых.

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