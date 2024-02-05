Бояринцев назвал Алекса, Видича и Йиранека лучшими легионерами в истории «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев назвал трёх сильнейших легионеров в истории красно-белых.

«Назову трёх. Первый, без шансов для других, Видич. Второй — Алекс. Третий — Йиранек», — приводит слова Бояринцева Sport24.

45-летний экс-полузащитник выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год и в 2009-м. В составе московского клуба он четыре раза выиграл серебряные медали чемпионата России и один раз выходил в финал Кубка страны.

Ранее Бояринцев заявил, что «Спартак» поборется за медали в нынешнем сезоне.