RT в Telegram
Подпишись

Бояринцев назвал Алекса, Видича и Йиранека лучшими легионерами в истории «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев назвал трёх сильнейших легионеров в истории красно-белых.
Бояринцев назвал Алекса, Видича и Йиранека лучшими легионерами в истории «Спартака»
  • РИА Новости

«Назову трёх. Первый, без шансов для других, Видич. Второй — Алекс. Третий — Йиранек», — приводит слова Бояринцева Sport24.

45-летний экс-полузащитник выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год и в 2009-м. В составе московского клуба он четыре раза выиграл серебряные медали чемпионата России и один раз выходил в финал Кубка страны.

Ранее Бояринцев заявил, что «Спартак» поборется за медали в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить