Бояринцев назвал Алекса, Видича и Йиранека лучшими легионерами в истории «Спартака»
- РИА Новости
«Назову трёх. Первый, без шансов для других, Видич. Второй — Алекс. Третий — Йиранек», — приводит слова Бояринцева Sport24.
45-летний экс-полузащитник выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год и в 2009-м. В составе московского клуба он четыре раза выиграл серебряные медали чемпионата России и один раз выходил в финал Кубка страны.
Ранее Бояринцев заявил, что «Спартак» поборется за медали в нынешнем сезоне.