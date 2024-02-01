Бояринцев: «Спартак» поборется за медали, если Абаскаля не будет штормить

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белые способны при определённых обстоятельствах завоевать медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Если Абаскаля не будет штормить и он найдёт оптимальные игровые сочетания и тактическую схему, думаю, тогда у «Спартака» будут хорошие шансы побороться за тройку», — сказал Бояринцев корреспонденту «Матч ТВ».

По его мнению, Абаскалю «надо нащупать какую-то оптимальную тактическую схему».

«Чтобы не бросаться из крайности в крайность. Мне кажется, большим делом было бы наиграть процентов на девяносто состав. Тогда у «Спартака» уже будет какая-то стабильность в плане игровой деятельности», — добавил Бояринцев.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (38).

Ранее трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что у Абаскаля недостаточно опыта для работы на посту главного тренера красно-белых.