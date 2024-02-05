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Нападающий МЮ Хойлунд неуважительно высказался о Холанде и Винисиусе

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд после матча 23-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» заявил, что не знает футболистов Винисиуса Жуниора и Эрлинга Холанда.
Нападающий МЮ Хойлунд неуважительно высказался о Холанде и Винисиусе
  • © AP Photo/Dave Thompson

По окончании матча репортёр спросил у Алехандро Гарначо: «Наконец-то вы оказались на одном уровне с такими громкими именами, как Винисиус и Холанд. Как ощущения?» Хойлунд не дал одноклубнику возможности ответить и заявил: «Извините, а кто это такие?»

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются конфликта между Килианом Мбаппе и Винисиусом.

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