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Todofichajes: в «Реале» опасаются конфликта между Мбаппе и Винисиусом

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В «Реале» обеспокоены будущими отношениями нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в случае перехода француза в клуб из «Пари Сен-Жермен».

По информации Todofichajes, в клубе опасаются конфликта интересов игроков, так как они выступают на одной позиции. Также есть вероятность, что Винисиус может оказаться в тени Мбаппе и решит сменить клуб.

Как сообщают СМИ, француз решил подписать контракт с «Реалом» летом 2024 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий забил 27 голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о трансфере Мбаппе на следующей неделе.

 

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