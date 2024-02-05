Шестёркин признался, что выступить на Олимпиаде является его мечтой
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«Это важно для каждого игрока. Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпиаду, чтобы играть за свою сборную. Когда я вырос, это стало моей мечтой», — цитирует Шестёркина журналист Питер Бо.
Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.
2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
Ранее Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде.