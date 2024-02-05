Шестёркин признался, что выступить на Олимпиаде является его мечтой

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду.

«Это важно для каждого игрока. Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпиаду, чтобы играть за свою сборную. Когда я вырос, это стало моей мечтой», — цитирует Шестёркина журналист Питер Бо.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Ранее Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде.