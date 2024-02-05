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Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает на 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16). Екатерина Александрова вернулась в топ-20 и теперь 19-я. Анастасия Потапова — 27-я, Анастасия Павлюченкова — 34-я, Мирра Андреева — 35-я.

Диана Шнайдер, накануне выигравшая первый титул WTA, поднялась на 35 строчек — с 108-й на 73-ю.

Лидером рейтинга является полька Ига Свёнтек. Далее идут белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что Шнайдер обладает феноменальным талантом.

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