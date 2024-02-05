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Чесноков заявил, что Шнайдер обладает феноменальным талантом

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил после победы Дианы Шнайдер на турнире в Таиланде, что россиянка может добиться больших успехов в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) в будущем.

«Шнайдер сейчас играет очень хорошо, она одержала очень уверенную победу на турнире. Я некоторое время с ней работал и могу сказать, что она очень способная, у неё феноменальный талант», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, 19-летняя теннисистка «очень грамотно играет, хорошо направляет мяч».

«Но у неё есть проблемы с физической подготовкой. Когда её разводят по углам, она часто не успевает», — заключил Чесноков.

Шнайдер в финале турнира в городе Хуахин обыграла китаянку Чжу Линь и завоевала первый титул WTA в карьере.

Призовой фонд соревнований составлял порядка $267 тыс.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Диана Шнайдер может вырасти в теннисистку с большим именем.

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