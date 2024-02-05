Янчук назвал целостной игру 19-летней Шнайдер на турнире в Таиланде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Диана Шнайдер может вырасти в теннисистку с большим именем.

«Шнайдер — очень интересный игрок, в свои 19 лет она показывает целостную игру. Первый титул в карьере всегда очень важен, он окрыляет на дальнейшие успехи. Пускай турнир не самый крупный, но для начала это очень хорошая победа, думаю, она сможет играть на высоком уровне», — цитирует Янчука ТАСС.

Тренер также признался, что его воодушевляет, когда выигрывает молодёжь.

«Это всегда привлекает внимание. Приятно, что у нас появляются новые имена», — добавил Янчук.

Шнайдер в финале в Хуахине (Таиланд) обыграла китаянку Чжу Линь и завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.

Призовой фонд соревнований составлял порядка $267 тыс.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что победа на турнире в Хуахине станет стимулом для Шнайдер.

















