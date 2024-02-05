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Ватутин считает, что ЦСКА проиграл УНИКСу из-за из недооценки соперника

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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что баскетболисты казанского УНИКСа заслуженно одержали победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Увы, в нашей игре в нынешнем сезоне есть повторяющиеся ошибки, мы зачастую не можем удерживать преимущество, позволяем себе расслабляться по ходу игр, есть и другие нюансы», — цитирует Ватутина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что проблемы в игре есть в текущем сезоне у всех команд.

«ЦСКА завершил первый круг на первом месте. Впереди игра в Перми, после чего в чемпионате будет длительная пауза, и её мы должны провести максимально продуктивно и сделать работу над ошибками. Самая сложная часть сезона впереди», — добавил Ватутин.

ЦСКА на своём паркете проиграл УНИКСу со счётом 73:83. Армейский клуб лидирует в чемпионате. С небольшим отрывом на втором месте располагается казанская команда.

Ранее сообщалось, что «Енисей» впервые в истории обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ.

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