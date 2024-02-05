Слуцкую радует появление тройных прыжков в синхронном фигурном катании

Бронзовый призёр Олимпиады Ирина Слуцкая заявила, что поддерживает тройные прыжки в исполнении представительниц синхронного катания.

«Мне как одиночнице очень отрадно, что тройные прыжки появляются в синхронном виде. Сегодняшний турнир показал, что их начинают исполнять девочки. Главное, чтобы это не сломало всю систему, изящество и грацию программ синхронисток», — цитирует Слуцкую «Матч ТВ».

4 февраля прошёл турнир «Кубок Мавис» с участием 32 команд по синхронному фигурному катанию. Победила команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга. Слуцкая в паре с Алексеем Ягудиным комментировали соревнования по телевидению.

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