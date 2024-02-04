Кушанашвили назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России
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«Туктамышева — номер один, без всякого сомнения», — приводит слова Кушанашвили Sport24.
По мнению телеведущего, российская фигуристка Елизавета Туктамышева с годами становится всё красивее.
«Елизавета и ведёт себя сексапильно, и снимается в проверенных проектах, и не выпячивает себя», — сказал он.
27-летняя россиянка — чемпионка мира и чемпионка Европы.
Ранее Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака».