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Кушанашвили назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России

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Телеведущий Отар Кушанашвили ответил, кто самая сексуальная российская спортсменка.
Кушанашвили назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Туктамышева — номер один, без всякого сомнения», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

По мнению телеведущего, российская фигуристка Елизавета Туктамышева с годами становится всё красивее.

«Елизавета и ведёт себя сексапильно, и снимается в проверенных проектах, и не выпячивает себя», — сказал он.

27-летняя россиянка — чемпионка мира и чемпионка Европы.

Ранее Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака».

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