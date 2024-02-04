Кушанашвили назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России

Телеведущий Отар Кушанашвили ответил, кто самая сексуальная российская спортсменка.

«Туктамышева — номер один, без всякого сомнения», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

По мнению телеведущего, российская фигуристка Елизавета Туктамышева с годами становится всё красивее.

«Елизавета и ведёт себя сексапильно, и снимается в проверенных проектах, и не выпячивает себя», — сказал он.

27-летняя россиянка — чемпионка мира и чемпионка Европы.

Ранее Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака».