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Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в Мехико

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Первый матч и церемония открытия 23-го чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся Мексике.

Игра пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Финальный матч организаторы мундиаля проведут на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).

Первенство планеты состоится в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Матчи пройдут в 16 городах (США — 11, Мексика — три, Канада — два).

Ранее в ФИФА предложили создать алгоритм для определения цены футболистов.





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