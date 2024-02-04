Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в Мехико
Игра пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Финальный матч организаторы мундиаля проведут на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).
Первенство планеты состоится в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Матчи пройдут в 16 городах (США — 11, Мексика — три, Канада — два).
Ранее в ФИФА предложили создать алгоритм для определения цены футболистов.