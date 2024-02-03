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В ФИФА предложили создать алгоритм для определения цены футболистов

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с предложением о создании алгоритма, который будет справедливо определять стоимость игроков.
В ФИФА предложили создать алгоритм для определения цены футболистов
  • AP

«Важно обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферных комиссий, чтобы повысить прозрачность трансферной системы и помочь заинтересованным сторонам футбола», — приводит ESPN слова Инфантино на ежегодной юридической конференции в Токио.

В прошедшем году футбольные клубы потратили на трансферы рекордные $9,63 млрд.

Ранее в ФИФА призвали присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками.

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