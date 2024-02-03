В ФИФА предложили создать алгоритм для определения цены футболистов
- AP
«Важно обсудить возможность использования алгоритма для оценки справедливой стоимости трансферных комиссий, чтобы повысить прозрачность трансферной системы и помочь заинтересованным сторонам футбола», — приводит ESPN слова Инфантино на ежегодной юридической конференции в Токио.
В прошедшем году футбольные клубы потратили на трансферы рекордные $9,63 млрд.
Ранее в ФИФА призвали присуждать поражение командам за проявление расизма болельщиками.