Просветов отправлен в фарм-клуб «Колорадо» после драфта отказов

Тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» принял решение отправить голкипера Ивана Просветова в фарм-клуб команды.

24-летний российский вратарь в ближайшее время будет выступать за «Колорадо Иглз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщает пресс-служба «лавин».

Накануне Просветов был выставлен на драфт отказов, однако его никто не забрал.

Воспитанник хоккейной школы из подмосковного города Ступино был выбран «Аризона Койотис» на драфте 2018 года. Просветов в сезоне 2023/24 сыграл 11 матчей за «Эвеланш» (89,56% отражённых бросков).

Ранее Алексей Дементьев заявил, что Шестёркин заслужил овации за игру в Матче звёзд НХЛ.





