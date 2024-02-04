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Нагорный заявил, что боксу и фигурному катанию удалось выстоять перед санкциями

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что российский спорт адаптировался к санкциям.
Нагорный заявил, что боксу и фигурному катанию удалось выстоять перед санкциями
  • Gettyimages.ru

«Бокс, фигурное катание и художественная гимнастика смогли адаптироваться к сегодняшней реальности. Мы видим: много людей задействовано в том, чтобы при сложившихся обстоятельствах дать атлетам выступать», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров из-за ситуации на Украине.

8 декабря 2023 года стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Нагорный заявил, что не следит за новостями о допуске россиян к международным стартам.

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