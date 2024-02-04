Игрока «Маккаби» Лесового зарегистрировали как израильского футболиста

Федерация футбола Израиля зарегистрировала экс-игрока «Динамо» Даниила Лесового, перешедшего в «Маккаби», как израильского футболиста.

Это связано с тем, что 26-летний игрок в течение полугода гарантированно получит израильский паспорт.

2 февраля «Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее в «Маккаби» сообщили, что Лесовой получит израильский паспорт в ближайшие полгода.