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Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего: знает, как ходит конь

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Организаторы онлайн-турнира Chessable Masters 2024 в трансляции подкололи российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего: знает, как ходит конь
  • AP
  • © Stanislav Filippov

В титрах, дополняющих трансляцию, помимо имени шахматиста, также указывается интересный факт о нём. Рядом с фамилией Непомнящего организаторы написали фразу «знает, как ходит конь».

Комментарий является отсылкой к партии россиянина с Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Тогда оба игрока сыграли вничью, совершая ходы только конями. Позже шахматистов наказали снятием очков.

Ранее Сергей Карякин заявил, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной.

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