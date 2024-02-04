Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего: знает, как ходит конь
- AP
- © Stanislav Filippov
В титрах, дополняющих трансляцию, помимо имени шахматиста, также указывается интересный факт о нём. Рядом с фамилией Непомнящего организаторы написали фразу «знает, как ходит конь».
Комментарий является отсылкой к партии россиянина с Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Тогда оба игрока сыграли вничью, совершая ходы только конями. Позже шахматистов наказали снятием очков.
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