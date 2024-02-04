Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего: знает, как ходит конь

Организаторы онлайн-турнира Chessable Masters 2024 в трансляции подкололи российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

В титрах, дополняющих трансляцию, помимо имени шахматиста, также указывается интересный факт о нём. Рядом с фамилией Непомнящего организаторы написали фразу «знает, как ходит конь».

Комментарий является отсылкой к партии россиянина с Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Тогда оба игрока сыграли вничью, совершая ходы только конями. Позже шахматистов наказали снятием очков.

Ранее Сергей Карякин заявил, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной.