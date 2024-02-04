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Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос, может ли российский лыжник Александр Большунов считаться примером для более молодых спортсменов в России.
Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Конечно, вне всякого сомнения. Начинающие спортсмены — и не только лыжники, но и биатлонисты и все остальные — должны равняться и брать пример с таких выдающихся атлетов. Он является примером именно целеустремлённости, терпения и трудолюбия — это главные качества для настоящего чемпиона», — сказал Васильев RT.

Ранее Васильев сравнил Большунова с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом.

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