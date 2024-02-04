Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова
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«Конечно, вне всякого сомнения. Начинающие спортсмены — и не только лыжники, но и биатлонисты и все остальные — должны равняться и брать пример с таких выдающихся атлетов. Он является примером именно целеустремлённости, терпения и трудолюбия — это главные качества для настоящего чемпиона», — сказал Васильев RT.
Ранее Васильев сравнил Большунова с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьёрндаленом.