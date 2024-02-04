Васильев сравнил Большунова с норвежским биатлонистом Бьорндаленом

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о форме российского лыжника Александра Большунова, который одержал 17-ю победу подряд на этапах Кубка России по лыжным гонкам.

«Александр — суперталантливый спортсмен, его можно сравнить с Майклом Фелпсом в плавании. Есть такие люди, которые просто на своём месте, как тот же Бьорндален в биатлоне, а Большунов в лыжных гонках. Это одарённые атлеты, и, возможно, тут стоит добавить, что, помимо таланта, у Саши в высокой степени присутствует трудолюбие, такое сочетание встречается нечасто. В этом его можно сравнить всё с тем же Бьорндаленом, который тренировался в своё время, как никто другой», — заявил Васильев RT.

Двукратный олимпийский чемпион также ответил на вопрос, сумел бы Александр Большунов показать такие же высокие результаты и на международных соревнованиях.

«Не знаю, разорвал бы он там всех или нет, но нервы бы попортил точно и, конечно, что-то бы выиграл. Тяжело соревноваться с легализованными допингистами, это очень непросто, когда некоторые спортсмены употребляют кучу запрещённых препаратов, но даже в этом случае Саша бы точно поборолся с ними и обыграл многих из них», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка России в Тюмени.