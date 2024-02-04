Американский хоккеист «Ак Барса» Миллер назвал Сочи своим любимым городом России

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, понравился ли ему уже какой-то из городов России.

«Все города в России, в которых я был, реально хороши», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».

Защитник назвал Сочи своим любимым российским городом.

«Сочи — это российский Майами. Пока что это мой любимый город. Но и остальные тоже прекрасны», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний американец забил два гола и отдал семь голевых передач в 22 матчах за казанскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию челябинского «Трактора» в КХЛ.