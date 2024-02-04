RT в Telegram
Подпишись

Американский хоккеист «Ак Барса» Миллер назвал Сочи своим любимым городом России

Короткая ссылка
Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, понравился ли ему уже какой-то из городов России.
Американский хоккеист «Ак Барса» Миллер назвал Сочи своим любимым городом России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Все города в России, в которых я был, реально хороши», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».

Защитник назвал Сочи своим любимым российским городом.

«Сочи — это российский Майами. Пока что это мой любимый город. Но и остальные тоже прекрасны», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний американец забил два гола и отдал семь голевых передач в 22 матчах за казанскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию челябинского «Трактора» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить