Американский хоккеист «Ак Барса» Миллер назвал Сочи своим любимым городом России
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Все города в России, в которых я был, реально хороши», — приводит слова Миллера «РБ Спорт».
Защитник назвал Сочи своим любимым российским городом.
«Сочи — это российский Майами. Пока что это мой любимый город. Но и остальные тоже прекрасны», — сказал он.
В нынешнем сезоне 22-летний американец забил два гола и отдал семь голевых передач в 22 матчах за казанскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию челябинского «Трактора» в КХЛ.