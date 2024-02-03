«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Никита Дыняк, Семён Кошелев и Александр Радулов (дважды).

За хозяев единственный гол забил Сергей Калинин.

Таким образом, челябинцы прервали победную серию из пяти игр. Казанцы же одержали шесть побед в последних семи встречах.

Ранее сообщалось, что СКА первым из всех команд КХЛ достиг отметки в 300 гостевых побед.