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«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

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«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Никита Дыняк, Семён Кошелев и Александр Радулов (дважды).

За хозяев единственный гол забил Сергей Калинин.

Таким образом, челябинцы прервали победную серию из пяти игр. Казанцы же одержали шесть побед в последних семи встречах.

Ранее сообщалось, что СКА первым из всех команд КХЛ достиг отметки в 300 гостевых побед.

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