«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Никита Дыняк, Семён Кошелев и Александр Радулов (дважды).
За хозяев единственный гол забил Сергей Калинин.
Таким образом, челябинцы прервали победную серию из пяти игр. Казанцы же одержали шесть побед в последних семи встречах.
Ранее сообщалось, что СКА первым из всех команд КХЛ достиг отметки в 300 гостевых побед.