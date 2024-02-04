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Бородавко сообщил, что Терентьева пропустит зимнюю Спартакиаду

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о противостоянии между Вероникой Степановой и Натальей Терентьевой на Спартакиаде.
Бородавко сообщил, что Терентьева пропустит зимнюю Спартакиаду
  • РИА Новости

«Противостояния не случится. Наталья тренируется, поддерживает форму, но у неё нет допуска до соревнований. Пока всё проходит в тренировочном режиме. Её не стоит ждать на Спартакиаде», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он добавил, что для них важнее всего здоровье спортсменки.

Напомним, что зимняя Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России, лыжники будут соревноваться в Тюменской области.

Ранее Вероника Степанова рассказала, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни.

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