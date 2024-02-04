Бородавко сообщил, что Терентьева пропустит зимнюю Спартакиаду
- РИА Новости
«Противостояния не случится. Наталья тренируется, поддерживает форму, но у неё нет допуска до соревнований. Пока всё проходит в тренировочном режиме. Её не стоит ждать на Спартакиаде», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Он добавил, что для них важнее всего здоровье спортсменки.
Напомним, что зимняя Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России, лыжники будут соревноваться в Тюменской области.
Ранее Вероника Степанова рассказала, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни.