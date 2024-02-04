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Сборную Норвегии по биатлону наказали после случайного выстрела Легрейда в отеле

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Союз биатлонистов Норвегии наказали за случайный выстрел Стурлы Холма Лагрейда в отеле на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).
Сборную Норвегии по биатлону наказали после случайного выстрела Легрейда в отеле
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Voigt

Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit провёл расследование по факту нарушения правил безопасности. В итоге норвежская федерация была оштрафована на €2,5 тыс., а сам Лагрейд — на €500. Биатлонисту сделали выговор, а также обязали его и других членов команды пройти дополнительный инструктаж по обращению с оружием.

Напомним, что в декабре Легрейд сделал непроизвольный выстрел в отеле, из-за чего был отстранён от масс-старта на третьем этапе Кубка мира. По его словам, он проводил холостой тренаж и ему не пришло в голову, что обойма заряжена. Спортсмен прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нём появилась дырка от выстрела.

Ранее Йоханнес Бё заявил, что инцидент с выстрелом Легрейда является тревожным звонком для биатлонистов.

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