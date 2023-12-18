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Йоханнес Бё считает инцидент с выстрелом Легрейда тревожным звонком для биатлонистов

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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал инцидент с выстрелом своего партнёра по сборной Норвегии Стурлы Холм Легрейда в отеле на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).
Йоханнес Бё считает инцидент с выстрелом Легрейда тревожным звонком для биатлонистов
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Voigt

«Это настоящее оружие. Тревожный звонок для всех нас, и, когда такое происходит, очень трудно. Меры безопасности должны настолько укорениться в нашей крови…» — цитирует Бё NRK.

Биатлонист сделал непроизвольный выстрел в отеле, из-за чего был отстранён от масс-старта. По его словам, он проводил холостой тренаж и ему не пришло в голову, что обойма заряжена. Спортсмен прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нём появилась дырка от выстрела.

Ранее сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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