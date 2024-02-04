Большунов признался, что его сильно удивил Червоткин в масс-старте на этапе КР в Тюмени

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка России в Тюмени.

«Сильно удивил Червоткин, когда он начал так сильно «прыгать». Мне было важно посильнее растолкаться, чем он. Я растолкался побольше на спуске, чтобы побольше была скорость. Поворот там был опасный, мы пару раз с ним сталкивались лыжами на дистанции. Главное было не завалиться», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

Результат россиянина — 39:54,3.

Вторым финишировал Алексей Червоткин с отставанием 1,2. Третий — Антон Тимашов (+4,7).

Таким образом, Большунов одержал 17-ю победу подряд на этапах Кубка России сезона-2023/24. Он не проиграл ни одного старта в нынешнем сезоне.

Ранее Вероника Степанова рассказала, что не вышла в финал спринта Кубка России в Тюмени из-за выбора лыжни.