Азар: индивидуально я уступал только Месси, Роналду не был лучше меня

Бывший нападающий «Челси» и «Реала» Эден Азар сравнил себя с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Индивидуально лучше меня только Месси. Роналду — более именитый игрок, чем я, но с точки зрения самого футбола, честно говоря, я не думаю, что он лучше. Возможно, Неймар лучше», — цитирует Азара L'Equipe.

Напомним, что бельгийский игрок перешёл в «Реал» из «Челси» в 2019 году. В 2023-м футболист покинул стан сливочных на правах свободного агента и завершил карьеру.

Ранее Азар признался, что ему не понравилось тщеславие «Реала».