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Азар признался, что ему не понравилось тщеславие «Реала»

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Бывший полузащитник «Реал Мадрид» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар объяснил, почему не сложилась его карьера в испанском клубе.
Азар признался, что ему не понравилось тщеславие «Реала»
  • Gettyimages.ru

«В «Реале» сложно играть. Вероятно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период я столкнулся с травмами и операциями, но я всегда возвращался, хотя мне было больно», — приводит слова Азара L'Équipe.

33-летний бельгиец признался, что ему не понравилось тщеславие королевского клуба.

«Потом команду возглавил Анчелотти, я хорошо готовился к матчам и хорошо играл, но мои травмы», — подытожил он.

Азар перешёл в «Реал» из английского «Челси» в 2019 году. В 2023-м полузащитник покинул стан сливочных на правах свободного агента и завершил карьеру.

Ранее Азар заявил, что наслаждается жизнью после завершения карьеры.

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