Азар признался, что ему не понравилось тщеславие «Реала»
- Gettyimages.ru
«В «Реале» сложно играть. Вероятно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период я столкнулся с травмами и операциями, но я всегда возвращался, хотя мне было больно», — приводит слова Азара L'Équipe.
33-летний бельгиец признался, что ему не понравилось тщеславие королевского клуба.
«Потом команду возглавил Анчелотти, я хорошо готовился к матчам и хорошо играл, но мои травмы», — подытожил он.
Азар перешёл в «Реал» из английского «Челси» в 2019 году. В 2023-м полузащитник покинул стан сливочных на правах свободного агента и завершил карьеру.
Ранее Азар заявил, что наслаждается жизнью после завершения карьеры.