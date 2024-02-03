Азар признался, что ему не понравилось тщеславие «Реала»

Бывший полузащитник «Реал Мадрид» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар объяснил, почему не сложилась его карьера в испанском клубе.

«В «Реале» сложно играть. Вероятно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период я столкнулся с травмами и операциями, но я всегда возвращался, хотя мне было больно», — приводит слова Азара L'Équipe.

33-летний бельгиец признался, что ему не понравилось тщеславие королевского клуба.

«Потом команду возглавил Анчелотти, я хорошо готовился к матчам и хорошо играл, но мои травмы», — подытожил он.

Азар перешёл в «Реал» из английского «Челси» в 2019 году. В 2023-м полузащитник покинул стан сливочных на правах свободного агента и завершил карьеру.

Ранее Азар заявил, что наслаждается жизнью после завершения карьеры.