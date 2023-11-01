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Азар рассказал, что наслаждается жизнью после завершения карьеры

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Бывший нападающий «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьёй и детьми. Я смотрю футбол, у меня дети играют футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами», — цитирует Азара Eurosport.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

10 октября стало известно, что 32-летний бельгиец объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Азар после завершения карьеры планирует играть в гольф и путешествовать по миру.

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