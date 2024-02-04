Фьюри и Усику пригрозили большим штрафом в случае очередного срыва боя

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжёлой весовой категории Александр Усик и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри могут быть оштрафованы за очередной срыв поединка.

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх дал понять, что они будут вынуждены заплатить $10 млн, сообщает MMA Fighting.

Перенесённый бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Фьюри 2 февраля сообщил, что получил травму во время спарринга. У 35-летнего боксёра рассечение над правым глазом. Британцу пришлось наложить большое количество швов.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что команда Усика начала поиски нового соперника для украинца после новости о травме британца Тайсона Фьюри.











