Агент Чернова считает, что «Спартак» не отпустит защитника в другой клуб

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, сообщил, что футболист не станет переходить в другую команду в зимнее трансферное окно.

«Думаю, что «Спартак» не отпустит Чернова в другой клуб, но в наше время возможно всё. Основные защитники команды сейчас — иностранные футболисты. Такое решение тренера», — цитирует Шпинёва Metaratings.

По его мнению, 28-летний футболист не уступает легионерам.

«Возможно, будут корректировки и изменение мнения тренера по нему. Никита сейчас не собирается уходить из клуба», — добавил Шпинёв.

Чернов в сезоне-2023/24 в 13 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Чернов высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в ростовский клуб.