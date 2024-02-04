Агент Чернова считает, что «Спартак» не отпустит защитника в другой клуб
«Думаю, что «Спартак» не отпустит Чернова в другой клуб, но в наше время возможно всё. Основные защитники команды сейчас — иностранные футболисты. Такое решение тренера», — цитирует Шпинёва Metaratings.
По его мнению, 28-летний футболист не уступает легионерам.
«Возможно, будут корректировки и изменение мнения тренера по нему. Никита сейчас не собирается уходить из клуба», — добавил Шпинёв.
Чернов в сезоне-2023/24 в 13 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу.
«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Чернов высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в ростовский клуб.