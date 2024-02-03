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Чернов считает, что Глушаков может помочь «Ростову»

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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в ростовский клуб.
Чернов считает, что Глушаков может помочь «Ростову»
  • РИА Новости

«Денис в хорошем состоянии, но покажите мне статистику (смеётся). Но выглядит он и правда хорошо. Если останется с нами, надеюсь, что поможет команде», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

37-летний Глушаков отправился на вторые зимние сборы в ОАЭ с ростовской командой.

Его последним клубом был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

В составе московского «Спартака» Глушаков стал чемпионом России сезона-2016/17.

Ранее в «Ростове» заявили, что Глушаков приехал на сборы набирать форму.

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