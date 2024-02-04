RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев считает, что у Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Таиланде

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Диана Шнайдер имеет шансы на победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Таиланде.

«Шнайдер из той нашей плеяды молодых и талантливых девчонок. С тем, что смогла выйти в финал, её можно поздравить. Турнир не самый важный, но для психологии победа в нём будет очень кстати. И шансы на титул у неё есть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

19-летняя теннисистка из России в 1/2 финала нанесла поражение китаянке Ван Синьюй со счётом 6:2, 7:6 (7:5). В главном матче турнира Шнайдер сыграет с ещё одной китаянкой Чжу Линь.

Ранее Тарпищев заявил, что Аслан Карацев залечит травму и выступит на «Ролан Гаррос».





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить