Тарпищев считает, что у Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Таиланде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Диана Шнайдер имеет шансы на победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Таиланде.

«Шнайдер из той нашей плеяды молодых и талантливых девчонок. С тем, что смогла выйти в финал, её можно поздравить. Турнир не самый важный, но для психологии победа в нём будет очень кстати. И шансы на титул у неё есть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

19-летняя теннисистка из России в 1/2 финала нанесла поражение китаянке Ван Синьюй со счётом 6:2, 7:6 (7:5). В главном матче турнира Шнайдер сыграет с ещё одной китаянкой Чжу Линь.

Ранее Тарпищев заявил, что Аслан Карацев залечит травму и выступит на «Ролан Гаррос».











