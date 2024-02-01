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Тарпищев надеется, что Карацев залечит травму и выступит на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Аслан Карацев должен успеть восстановиться к Открытому чемпионату Франции 2024 года.

«У Карацева начался процесс реабилитации, который займёт до 16 недель. Теоретически он может успеть восстановиться к «Ролан Гаррос» и даже сыграть во Франции. Но сыграться и хорошо там выступить вряд ли», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Карацев получил травму 2 января в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене с австралийцем Джэйсоном Каблером. 30-летний спортсмен 18 января успешно перенёс операцию.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Ранее Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия.

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