Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде в «Спартак»
«По мнению Бирлинга, продажа Угальде «Спартаку» несовместима с принципами НОК и с его собственными принципами в отношении ситуации на Украине. Именно поэтому он решил уйти со своей должности до принятия решения о трансфере», — сообщает пресс-служба команды из Энсхеде.
58-летний Бирлинг занимает должность в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов.
29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что в «Твенте» забыли о негативном отношении к России из-за внушительной суммы за трансфер Угальде.