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Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде в «Спартак»

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В нидерландском «Твенте» сообщили, что Джон Бирлинг вышел из состава наблюдательного совета клуба по этическим соображениям после трансфера нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«По мнению Бирлинга, продажа Угальде «Спартаку» несовместима с принципами НОК и с его собственными принципами в отношении ситуации на Украине. Именно поэтому он решил уйти со своей должности до принятия решения о трансфере», — сообщает пресс-служба команды из Энсхеде.

58-летний Бирлинг занимает должность в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов.

29 января московский клуб объявил о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

В нынешнем сезоне игрок забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. 

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что в «Твенте» забыли о негативном отношении к России из-за внушительной суммы за трансфер Угальде.

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