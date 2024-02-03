Украинец Усик по-русски обратился к Фьюри после объявления новой даты боя

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжёлой весовой категории Александр Усик с воодушевлением воспринял новость о новой дате поединка с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Я хочу пожелать Фьюри, чтобы он побыстрее восстановился. И чтобы всё хорошо было», — заявил Усик по-русски в эфире The MMA Hour.

Титульный бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport со ссылкой на организаторов турнира.

Фьюри 2 февраля сообщил, что получил травму во время спарринга. У 35-летнего боксёра рассечение над правым глазом. Британцу пришлось наложить большое количество швов.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что команда Усика начала поиски нового соперника для украинца после новости о травме британца Тайсона Фьюри.