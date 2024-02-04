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Быстров: из-за позднего выхода из отпуска «Краснодар» может не успеть набрать форму

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Владимир Быстров не уверен, что поздний выход из отпуска пойдёт «Краснодару» на пользу.

«Тренировочный сбор, чтобы набрать форму, а «Краснодар» поздно вышел из отпуска. Успеют ли они набрать форму? Они на свежих ногах после отпуска. Я бы так этому не радовался», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Команда Владимира Ивича начала тренировки 18 января. «Быки» 3 февраля обыграли в товарищеском матче «Родину» со счётом 3:0.

«Краснодар» с 38 очками лидирует по итогам 18 туров в чемпионате. Петербургский «Зенит» (36) располагается на втором месте, московское «Динамо» (32) — на третьем.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с Никитой Кривцовым до 2029 года.

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