«Краснодар» продлил контракт с Кривцовым до 2029 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной России по футболу Никитой Кривцовым.

Как сообщается в Telegram-канале краснодарского клуба, новое соглашение с 21-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2029 года.

Кривцов выступает за «быков» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил два гола в 22 матчах во всех турнирах.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками.

Ранее российский журналист Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ.