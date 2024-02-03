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Устюгов доволен выступлением в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов считает, что в целом выступил неплохо в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России в Тюмени.
Устюгов доволен выступлением в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Всё прошло отлично, настроение прекрасное, с каждым забегом, а у меня их было всего три, становилось всё легче и легче — значит, работа, проделанная с Вячеславом Викторовичем Ермиловым, была не зря», — написал Устюгов в своём Telegram-канале.

31-летний лыжник упал в квалификационном забеге и не пробился в финал спринта.

Спортсмен пропустил из-за болезни пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе ожидает выступления Устюгова на Спартакиаде.

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