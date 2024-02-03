Мюллер стал первым футболистом «Баварии», который выиграл 500 матчей в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер продолжает устанавливать рекорды в чемпионате Германии по футболу.

34-летний форвард вышел в стартовом составе в игре 20-го тура с «Боруссией» (3:1) из Мёнхенгладбаха и стал первым игроком мюнхенского клуба, который выиграл 500 матчей в Бундеслиге. Для рекорда Мюллеру понадобилось провести 690 матчей.

Немецкий форвард является чемпионом мира, 12-кратным победителем чемпионата Германии, двукратным — Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола стал рекордсменом по победам в клубном чемпионате мира по футболу.





