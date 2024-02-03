Мостовой ждёт борьбу за первое место РПЛ до последнего тура

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал фаворитов чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Главным фаворитом является «Зенит». В начале сезона команду трясло, поэтому «Краснодар» вырвался в лидеры и другие клубы находятся рядом», — цитирует Мостового Betonmobile.

При это ветеран считает, что чемпионская гонка будет продолжаться до последнего тура РПЛ.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ.