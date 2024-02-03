Конур: скандально известный защитник «Ниццы» Аталь интересен российским клубам

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь входит в сферу интересов российских и турецких клубов.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах игрока также заинтересована команда из Южной Америки.

Футболист в начале года был приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Также руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя и дисквалифицировать его на семь матчей.

Напомним, что защитник опубликовал видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в секторе Газа.

Ранее футболист «Ниццы» Аталь обжаловал приговор за разжигание ненависти.