Радченко: Кассьерра проводит хороший сезон, новый контракт с ним пойдёт «Зениту» на пользу

Бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко высказался о ситуации касательно продления контракта с нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.

«Кассьерра проводит очень хороший сезон, забил достаточно голов. Ещё в «Сочи» было видно, что это нападающий с хорошим потенциалом. У него были предложения от других клубов из топовых чемпионатов. Новый контракт с игроком пойдёт «Зениту» только на пользу», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб будет рассматривать любое предложение в будущем по нападающему. По его словам, «Зенит» отпустит форварда, если будет выгодно.

2 февраля стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Кассьеррой. Новое соглашение действует до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Кассьерры заявил, что «Зенит» получил предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба».