Анчелотти заявил, что не собирается опускаться до уровня Хави

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на резкие высказывания наставника «Барселоны» Хави.

«Я даже не хочу опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. Я не опускаюсь до этого уровня», — цитирует Анчелотти Marca.

Наставник сине-гранатовых заявил, что судьи на матчах сливочных работают предвзято.

44-летний Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Испанец возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в Испании сообщили, что Хосеп Гвардиола может вернуться в «Барселону».