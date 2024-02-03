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Анчелотти заявил, что не собирается опускаться до уровня Хави

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на резкие высказывания наставника «Барселоны» Хави.
Анчелотти заявил, что не собирается опускаться до уровня Хави
  • Gettyimages.ru

«Я даже не хочу опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. Я не опускаюсь до этого уровня», — цитирует Анчелотти Marca.

Наставник сине-гранатовых заявил, что судьи на матчах сливочных работают предвзято.

44-летний Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Испанец возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в Испании сообщили, что Хосеп Гвардиола может вернуться в «Барселону».

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