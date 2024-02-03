Анчелотти заявил, что не собирается опускаться до уровня Хави
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«Я даже не хочу опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. Я не опускаюсь до этого уровня», — цитирует Анчелотти Marca.
Наставник сине-гранатовых заявил, что судьи на матчах сливочных работают предвзято.
44-летний Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. Испанец возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Ранее в Испании сообщили, что Хосеп Гвардиола может вернуться в «Барселону».