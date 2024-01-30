В Испании сообщили, что Гвардиола может вернуться в «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта считает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу основным кандидатом на пост наставника команды.

Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети.

28 января нынешний главный тренер сине-гранатовых Хави объявил о решении покинуть клуб по завершении сезона-2023/24.

44-летний испанец возглавил команду 6 ноября 2021 года. За это время он выиграл с каталонцами чемпионат и Суперкубок Испании.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Ранее Хави прокомментировал решение об уходе из «Барселоны».