В Испании сообщили, что Гвардиола может вернуться в «Барселону»
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Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети.
28 января нынешний главный тренер сине-гранатовых Хави объявил о решении покинуть клуб по завершении сезона-2023/24.
44-летний испанец возглавил команду 6 ноября 2021 года. За это время он выиграл с каталонцами чемпионат и Суперкубок Испании.
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.
Ранее Хави прокомментировал решение об уходе из «Барселоны».